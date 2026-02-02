Водителей призвали не игнорировать правила: цена ошибки - жизнь - ВИДЕО

Нарушение правил скорости, начала движения и маневрирования остаётся одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Как подчёркивают в Интеллектуальном центре управления транспортом МВД, в критический момент избежать аварии зачастую либо невозможно, либо предпринятые действия уже не дают результата.

В ведомстве напомнили, что статья 42 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» обязывает водителя перед началом движения убедиться в безопасности манёвра и в том, что он не создаёт помех другим участникам дорожного движения.

В МВД также отметили, что превышение скорости при управлении транспортным средством может привести к тяжёлым последствиям, включая гибель и травмы людей.

Интеллектуальный центр управления транспортом призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную ответственность за рулём, подчеркнув, что игнорирование требований безопасности неизбежно приводит к тяжёлым и необратимым последствиям.