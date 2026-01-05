Президент Казахстана рассказал о физподготовке Ильхама Алиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Turkistan» рассказал о своем физическом состоянии и спортивных увлечениях, затронув также соответствующие увлечения своих коллег из стран СНГ.

«На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие», - сказал казахский лидер.

Говоря о руководителях других стран Содружества, Токаев вспомнил, что Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке, проведя прием против молодого дзюдоиста, «отстоял честь старшего поколения».

«Физически силен и [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, [Президент Кыргызстана Садыр] Жапаров играет в футбол. В хорошей форме [Президент Узбекистана Шавкат] Мирзиёев, тоже тренируется в зале. [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян – велосипедист. [Президент Беларуси Александр] Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. [Президент Таджикистана Имомали] Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме».