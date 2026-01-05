 Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии | 1news.az | Новости
Премьер-министр Дании призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии

First News Media10:18 - Сегодня
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» захвата Гренландии.

Она заявила, что «совершенно бессмысленно» говорить о необходимости для Соединенных Штатов иметь контроль над Гренландией, добавив: «США не имеют права аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Датского королевства».

Ее заявления прозвучали после того, как Кэти Миллер — подкастер правого толка и жена одного из помощников Трампа, Стивена Миллера, — опубликовала в X карту Гренландии в цветах американского флага со словом «СКОРО».

Трамп неоднократно поднимал вопрос о возможности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, ссылаясь на ее стратегическое расположение и минеральные богатства.

В заявлении, опубликованном на сайте датского правительства, Метте Фредериксен сказала, что напрямую обращается к США.

Она заявила, что Дания — «и, следовательно, Гренландия» — является членом НАТО и находится под защитой гарантий безопасности альянса. Дания уже заключила с США соглашение об обороне, предоставляющее Соединенным Штатам доступ в Гренландию, заявила она. Дания также увеличила инвестиции в безопасность в арктическом регионе.

«Поэтому я настоятельно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», — сказала она.

Ранее посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на сообщение в Х, опубликованное Кэти Миллер, «дружеским напоминанием» о том, что две страны являются союзниками, и что Дания ожидает уважения к своей территориальной целостности.

Президент США ранее отказывался исключать возможность применения силы для установления контроля над Гренландией.

Трамп утверждал, что присоединение Гренландии к Соединенным Штатам послужит интересам безопасности США благодаря ее стратегическому расположению и обилию полезных ископаемых, критически важных для высокотехнологичных отраслей.

Недавнее решение администрации Трампа назначить специального посланника в Гренландию вызвало гнев в Дании.

Гренландия, население которой составляет 57 тысяч человек, обладает значительным самоуправлением с 1979 года, хотя ее оборона и внешняя политика остаются в руках Дании.

Хотя большинство гренландцев высказываются в поддержку независимости от Дании, опросы общественного мнения показывают подавляющее несогласие с присоединением к США.

Источник: ВВС

