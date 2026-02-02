Азербайджанский боец MMA одержал победу нокаутом в Ташкенте - ВИДЕО
Азербайджанский боец смешанных единоборств Магомедали Нурушов одержал очередную победу в профессиональной карьере на турнире в Узбекистане.
Как сообщает İdman.Biz, Нурушов встретился с представителем Узбекистана Шахзодом Узоковым на турнире Octagon 84, прошедшем в Ташкенте.
Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Победа была присуждена представителю Азербайджана.
Благодаря этому успеху Магомедали Нурушов одержал вторую победу в профессиональной карьере, доведя свой рекорд до 2–0. Для Шахзода Узокова это поражение стало первым в официальных поединках (0–1).
Отмечается, что бой вызвал повышенный интерес среди болельщиков на фоне напряженных отношений между спортсменами перед поединком, а также видеоматериалов, распространенных ранее в социальных сетях.