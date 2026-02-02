 От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января | 1news.az | Новости
От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января

Фаига Мамедова11:23 - Сегодня
От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января

В январе 2026 года на территории страны температура воздуха распределилась следующим образом: 19 дней она превышала климатическую норму (на 0.9–8.8 градуса), 10 дней была ниже нормы (на 0.7–1.9 градуса), и лишь в течение 2 дней оставалась в пределах нормы.

Среднемесячная температура составила 6.2 градуса тепла, что на 1.8 градуса выше климатической нормы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, максимальное отклонение от нормы было зафиксировано 12 января. В этот день столбики термометров на Абшеронском полуострове (Сумгайыт) поднялись до 21 градуса тепла, а в регионах (Астара) — до 23 градусов тепла. Минимальная температура в Баку и на Абшероне была отмечена 22 января (1.5 градуса мороза в Маштага), а в высокогорных районах — 16 января, когда температура в Шахдаге опустилась до -22°C.

«В отдельные дни января наблюдались периодические осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами они носили характер интенсивных ливней. В общей сложности в регионах было зафиксировано 25 дождливых дней.

Больше всего осадков выпало в Лянкяран-Астаринской зоне — 271% от месячной нормы (128.2–206.4 мм), а также в Баку и на Абшеронском полуострове — 205% от нормы (в посёлке Бина — 48.1 мм). Максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в Лерике и составила 116 см», — отметил Н. Махмудов.

Он также сообщил, что в связи с ветреной погодой в январе было выпущено 10 предупреждений в соответствии с цветовой шкалой (желтый и оранжевый уровни). В Баку и на Абшероне ветреная погода наблюдалась в течение 17 дней, в регионах — 20 дней. Максимальная скорость ветра в столице достигала 28 м/с, а в регионах — до 26 м/с.

