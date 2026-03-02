Кремль прокомментировал вопрос о том, окажут ли страны БРИКС помощь Ирану

Формат БРИКС не предусматривает взаимопомощи при вооруженной агрессии, это организация другого характера, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии, это организация иного характера, там речь идет о сотрудничестве в других областях", - ответил на вопрос, могут ли страны БРИКС оказать помощь Ирану на фоне эскалации.

Источник: ТАСС