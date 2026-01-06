 Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу | 1news.az | Новости
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу

First News Media14:25 - Сегодня
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которой в минувшем году присудили Нобелевскую премию мира, выразила мнение, что президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу и захватом ее лидера Николаса Мадуро доказал, что заслуживает этой награды.

"Как только я узнала, что нам присудили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее президенту Трампу. В тот момент я верила, что он ее заслуживает. Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января", - сказала Мачадо в интервью Fox News.

По ее словам, силовой захват Мадуро только подтверждает мнение о том, что Трамп достоин премии.

"Если я считала, что он заслуживает ее. Представьте сейчас. Я считаю, что он доказал миру, что имеет в виду", - сказала она.

Мачадо также заявила, что Венесуэла теперь станет главным союзником США в регионе. Она отметила, что разговаривала с Трампом в октябре, когда получила сообщение о присуждении Нобелевской премии, и с тех пор больше не контактировала с американским лидером.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки. Трамп, однако, назвал Мачадо "милой женщиной", но заявил, у нее нет поддержки в Венесуэле.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.

Источник: РИА Новости

