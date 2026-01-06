 Белый дом сомневается в праве Дании на владение Гренландией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Белый дом сомневается в праве Дании на владение Гренландией

First News Media14:45 - Сегодня
Белый дом сомневается в праве Дании на владение Гренландией

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поставил под сомнение право Дании на владение Гренландией, отметив, что остров должен присоединиться к США.

«Не будет военной операции против Гренландии, ее население составляет около 30 тыс. человек. Реальный вопрос заключается в том, почему Дания получила контроль над Гренландией? - сказал Миллер в интервью телеканалу CNN. - На чем основаны их территориальные претензии? На чем основан тот факт, что Гренландия считается колонией Дании? США является силой НАТО. И чтобы США обеспечили безопасность Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США. Вот о чем мы как страна будем вести разговор».

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

Американский лидер постоянно возвращается к теме присоединения острова к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Источник: ТАСС

Поделиться:
274

Актуально

Мнение

Сила, союзники и суверенитет: философия безопасности Ильхама Алиева

Общество

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Общество

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Мнение

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

В мире

Эрдоган и Трамп рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

ЕК: Евросоюз не признает легитимность Родригес

Туск анонсировал подписание американо-европейских гарантий Украине

Пашинян назвал Гарегина II и его окружение «сектантским» и призвал народ к действиям

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Трамп: США возьмут на себя управление Венесуэлой

Мадуро будет ожидать суда в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Назначен главный государственный фитосанитарный инспектор

Сегодня, 17:11

Переломы и ожоги: Врачи сообщили о состоянии женщин, пострадавших при взрыве - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

2025: точка, где конфликт стал историей

Сегодня, 16:47

Шовинизм под елкой: как в России затравили азербайджанскую семью - ФОТО

Сегодня, 16:42

Поели варенье и подожгли дом: необычное преступление в Лянкяране - ФОТО

Сегодня, 16:35

Лейла Алиева встретилась в Маскате с председателем Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Омана - ФОТО

Сегодня, 16:22

Эрдоган и Трамп рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

Сегодня, 16:03

Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

Сегодня, 16:00

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Сегодня, 15:53

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:48

ЕК: Евросоюз не признает легитимность Родригес

Сегодня, 15:45

В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

Сегодня, 15:42

Туск анонсировал подписание американо-европейских гарантий Украине

Сегодня, 15:38

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Сегодня, 15:35

Пашинян назвал Гарегина II и его окружение «сектантским» и призвал народ к действиям

Сегодня, 15:33

Лейла Алиева ознакомилась в городе Маскат с проектами, реализуемыми Оманской компанией по развитию туризма - ФОТО

Сегодня, 15:30

Депутат: Армения может сэкономить миллионы, закупая 80% бензина у соседних стран

Сегодня, 15:23

Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Султаната Оман Сейидом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом - ФОТО

Сегодня, 15:20

В Сабирабаде вынесен приговор мужчине, убившему 16-летнюю жену

Сегодня, 15:15

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Сегодня, 15:12
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43