Белый дом сомневается в праве Дании на владение Гренландией

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поставил под сомнение право Дании на владение Гренландией, отметив, что остров должен присоединиться к США.

«Не будет военной операции против Гренландии, ее население составляет около 30 тыс. человек. Реальный вопрос заключается в том, почему Дания получила контроль над Гренландией? - сказал Миллер в интервью телеканалу CNN. - На чем основаны их территориальные претензии? На чем основан тот факт, что Гренландия считается колонией Дании? США является силой НАТО. И чтобы США обеспечили безопасность Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США. Вот о чем мы как страна будем вести разговор».

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.

Американский лидер постоянно возвращается к теме присоединения острова к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Источник: ТАСС