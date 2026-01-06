Туск анонсировал подписание американо-европейских гарантий Украине

Подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".

Во вторник в Париже состоятся встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Не следует ожидать в Париже каких-то решений. Не исключено, что до подписания документов, которые утвердят окончательную совместную американо-европейскую позицию, дойдет в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне. Этот вопрос еще открыт", - сказал Туск.

Источник: РИА Новости