Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны

First News Media17:32 - Сегодня
Любые угрозы вмешательства третьих стран во внутренние дела Ирана, будут расценены как попытка дестабилизации страны, на которую последуют жесткие ответные действия.

Об этом заявил Совет по обороне исламской республики.

«Любое нападение на национальные интересы, вмешательство во внутренние дела или действия, направленные на дестабилизацию Ирана, столкнутся с соразмерным, целенаправленным и решительным ответом», - указывается в сообщении секретариата совета. В нем подчеркивается, что безопасность, независимость и территориальная целостность страны являются красной линией для исламской республики.

Продолжение угроз и вмешательства, выходящих за рамки выражения своей позиции, можно рассматривать как враждебное поведение, которое приведет к соразмерному и решительному ответу, подчеркивается в заявлении.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди людей, протестующих в исламской республике из-за сильного падения курса иранского риала.

В августе 2025 года после окончания 12-дневной войны с Израилем Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о создании Совета по обороне, в ведении которого включены вопросы по защите страны от внешних угроз. Председателем органа стал иранский президент, а в его состав вошли глава судебной власти, спикер парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры.

Источники: ТАСС

