 США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере

First News Media13:30 - Сегодня
США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере

США в первом квартале 2026 года могут пойти на конкретные шаги по снятию санкций против Турции в сфере оборонной промышленности, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, снятие санкций CAATSA (закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций") имеет критическое значение для турецкой оборонной промышленности. Закупка американских истребителей F-16 и F-35 рассматривается Анкарой как важная для обороны на фоне текущей международной обстановки.

"Дело Halkbank (разбирательство в США вокруг турецкого госбанка Halkbank по обвинениям в обходе санкций против Ирана - ред.) может быть завершено раньше срока. В первом квартале 2026 года президент США Дональд Трамп может предпринять конкретные шаги по этим вопросам", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает Hürriyet, в интересах страны власти не делают слишком много публичных комментариев, указывая на наличие в США лобби, настроенных против Турции.

Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган сделает что-то для Америки.

Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой зенитного ракетного комплекса С-400, сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
315

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Общество

В Баку возвели мост с уникальной подвесной конструкцией - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

В мире

В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

«Такого не было»: Эрдоган - о предложении Мадуро уехать в Турцию

Трамп не исключает силовой сценарий в вопросе Гренландии

Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО

Трамп определился с будущим лидером Венесуэлы

Последние новости

В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Сколько проедешь в метро, столько и заплатишь

Сегодня, 16:45

В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

Сегодня, 16:37

Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank

Сегодня, 16:30

«Такого не было»: Эрдоган - о предложении Мадуро уехать в Турцию

Сегодня, 16:25

Трамп не исключает силовой сценарий в вопросе Гренландии

Сегодня, 16:17

Отпущен на свободу ранее задержанный звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр

Сегодня, 16:12

В Баку возвели мост с уникальной подвесной конструкцией - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

Сегодня, 15:50

В TƏBİB прокомментировали протесты стоматологов

Сегодня, 15:45

Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

Сегодня, 15:40

Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Сегодня, 15:30

В российском регионе потерпел крушение вертолет

Сегодня, 15:28

Установлена личность погибшего при взрыве в Газахе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

Национальный Форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу России в Азербайджане

Сегодня, 15:13

Стала известна причина смерти Брижит Бардо

Сегодня, 15:05

Сапер подорвался на мине в Джебраиле

Сегодня, 14:55

Православные христиане северного региона отмечают Рождество - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Иране протестующие назвали несколько улиц в честь Трампа

Сегодня, 14:20

«Məsafələr»: Айгюн Кязимова спела дуэтом с Насими Мамедовым - ВИДЕО

Сегодня, 14:08
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43