США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере

США в первом квартале 2026 года могут пойти на конкретные шаги по снятию санкций против Турции в сфере оборонной промышленности, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, снятие санкций CAATSA (закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций") имеет критическое значение для турецкой оборонной промышленности. Закупка американских истребителей F-16 и F-35 рассматривается Анкарой как важная для обороны на фоне текущей международной обстановки.

"Дело Halkbank (разбирательство в США вокруг турецкого госбанка Halkbank по обвинениям в обходе санкций против Ирана - ред.) может быть завершено раньше срока. В первом квартале 2026 года президент США Дональд Трамп может предпринять конкретные шаги по этим вопросам", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает Hürriyet, в интересах страны власти не делают слишком много публичных комментариев, указывая на наличие в США лобби, настроенных против Турции.

Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган сделает что-то для Америки.

Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой зенитного ракетного комплекса С-400, сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

