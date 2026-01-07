 США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио | 1news.az | Новости
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио

First News Media13:38 - Сегодня
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Издание Wall Street Journal ранее сообщило со ссылкой на источники, что Рубио в ходе закрытого брифинга с высокопоставленными чиновниками заявил об отсутствии у Вашингтона планов по вторжению в Гренландию. По словам госсекретаря, цель США состоит в выкупе острова у Дании.

"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем (США Марко Рубио - ред.)... Он подтвердил, что это (идея вторжения в Гренландию - ред.) не тот подход, которого придерживаются Соединенные Штаты", - заявил Барро в эфире радиостанции Radio France.

По словам французского министра, Рубио исключил повторение в Гренландии сценария, реализованного в Венесуэле.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.

Источник: РИА Новости

