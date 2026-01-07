СМИ сообщили о травмах, полученных Мадуро и его супругой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили легкие травмы во время их захвата американским спецназом в Каракасе.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал NBC News.

Мадуро и его жена получили ушибы и кровоподтеки, предположительно, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности на территории президентской резиденции, после того, как спецподразделение армии США «Дельта» применило светошумовые гранаты.

Венесуэльский лидер и его супруга прошли медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на авиабазу Стюарт Национальной гвардии США к северу от Нью-Йорка. Телеканал отмечает, что на первой фотографии после задержания Флорес появилась с синяком на лице.

Источник: Gazeta.ru