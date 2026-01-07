В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана - ОБНОВЛЕНО

Иранские новостные агентства Tasnim и Mehr опровергли сообщения западных СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи и города Абданан на западе исламской республики.

Об этом сообщается на сайтах информагентств.

«Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи [...] благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — передает Tasnim.

Как передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr, мирное собрание в Абданане прошло под контролем полиции. После того, как оно закончилось и люди стали расходиться, от толпы отделилась группа из 250-300 человек и начала заниматься вандализмом. Как отмечает агентство, благодаря работе силовиков в Абданане восстановили порядок, ситуация находится под контролем.

Информацию о якобы захвате протестующими Малекшахи и Абданан ранее распространил американский телеканал Fox News.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

09:30

Расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был полностью взят под контроль протестующими, сообщает Fox News.

По данным телеканала, о фактическом «захвате» города сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Помимо Абданана был захвачен также город Малекшахи.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — сказал в интервью Fox News член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави.

Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави также опубликовала пост в X, в котором выразила признательность протестующим в Малакшахи и Абданане, которые, по ее словам, «заставили силовиков режима отступить».

Протесты в Иране, вызванные обесцениванием реала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем тысяче задержанных. Власти используют слезоточивый газ, ограничивают интернет и предлагают символическое пособие в $7 при прожиточном минимуме около $266.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в других странах. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны. Политологи выражают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля и развиваться по сценарию Венесуэлы. В то же время появляются сообщения о планах эвакуации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Москву на случай, если подавление протестов окажется неудачным.

