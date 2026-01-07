Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец.

Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса. Трансляцию ведет C-Span.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

