Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

First News Media09:45 - Сегодня
Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец.

Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса. Трансляцию ведет C-Span.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

Источник: РБК

Трамп признался, что жена ненавидит его танцы на публике

