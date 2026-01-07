В Йемене заявили о потере связи с отправившейся в Эр-Рияд делегацией

Председатель Южного переходного совета (ЮПС) в Йемене Айдарус аз-Зубайди находится в Адене и продолжает исполнять свои обязанности, в то время как отправившаяся в Эр-Рияд делегация в составе Генсека Совета и членов президиума перестала выходить на связь.

Об этом сообщил Южный переходный совет.

"Совет выражает глубокую озабоченность по поводу невозможности связаться с делегацией Совета, прибывшей в Эр-Рияд несколько часов назад, и отсутствия на данный момент какой-либо официальной информации о ее местонахождении или обстоятельствах, связанных с ней", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В Эр-Рияде запланирован форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена.

Источник: ТАСС