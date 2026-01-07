Власти Флориды намерены выдвинуть обвинения против Мадуро

Власти американского штата Флорида "всерьез рассматривают" возможность выдвинуть обвинения против похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро по статьям, связанным с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Об этом заявил губернатор штата республиканец Рон Десантис.

"Мы очень серьезно рассматриваем возможность возбудить дело против Николаса Мадуро на уровне штата. [Когда я говорю "мы", это] не только я лично. Я, конечно, буду поддерживать это дело, но оно будет проходить через генеральную прокуратуру", - сказал Десантис журналистам. Его слова приводит газета Miami Herald.

Также губернатор выступил с утверждением, что Мадуро был "сильно связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду". По словам Десантиса, похищенный венесуэльский лидер якобы освобождал заключенных из тюрем страны и "отправлял их в Америку через границу", в результате чего "некоторые из них оказывались во Флориде". В частности, Десантис утверждал, что на территории штата оказались члены объявленной в США террористической группировки из Венесуэлы Tren de Aragua ("Поезд Арагуа"). Отправку преступников во Флориду следует считать "крайне враждебным актом", который нарушает законы штата о "ввозе преступных элементов", добавил губернатор.

По его словам, эти пункты обвинения не значатся в обвинительном заключении властей штата Нью-Йорк.

В X Десантис намекнул, что дело будет заведено в Майами. Он подчеркнул, что обвинения могут быть предъявлены "как на уровне штата, так и на федеральном уровне", поскольку это разные юрисдикции.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Источник: ТАСС