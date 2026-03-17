«Кот в мешке» от L’Occitane: как подарочная карта оставила покупательницу ни с чем

В редакцию 1news.az обратилась читательница Н.А., чей опыт использования подарочного сертификата от известного бренда L’Occitane оказался, мягко говоря, обескураживающим.

История началась с приятного жеста: на Новый год девушке подарили подарочную карту номиналом 200 манатов. Поначалу необходимости в покупках не было, но спустя некоторое время Н.А. решила порадовать себя косметикой. Придя в магазин, она столкнулась с первым «сюрпризом»: как выяснилось, воспользоваться сертификатом можно только единожды - потратить всю сумму разом, купить что-то выборочно не получится. Приняв правила игры, читательница собрала красивую подарочную корзину, однако на кассе её ждал холодный душ.

«Как и любая девушка, я была рада обновкам, но, придя на кассу, когда была готова оплатить покупки своей картой, услышала: «А ваша карта недействительна». Естественно, сначала я не поверила своим ушам и решила, что сотрудники магазина просто что-то напутали», - с огорчением рассказала нам Н.А.

По ее словам, выяснилось, что карта просрочена. При этом на самом пластиковом носителе нет ни даты выпуска, ни даты окончания срока действия - лишь общее упоминание, что сертификат годен в течение одного года.

«После долгих разбирательств стало понятно: либо я должна оплатить покупку наличными, либо уйти ни с чем. Более того, сотрудники магазина начали перекладывать вину на того, кто дарил подарок, дескать, этот человек «должен был знать»», - негодует покупательница.

В ответ на претензии в магазине лишь развели руками: «Мы не можем на картах указывать дату. Там срок - один год. То, что вам подарили просроченную карту, мы уже исправить не можем. Человек, который дарил вам карту, наверное, был в курсе, или же они должны были рассчитать срок по чеку, который выдается при покупке».

За разъяснениями мы обратились непосредственно в L’Occitane Азербайджан.

Представитель компании подтвердила: срок действия сертификата действительно истек в декабре. По ее словам, информация о годовом периоде активности купона предоставляется тому, кто совершает покупку сертификата.

«Мы никак не можем помочь в этой ситуации. Это наша внутренняя политика: мы не указываем на купонах срок годности, так как покупателю выдается чек, на котором эта информация бывает отражена. Именно покупатель должен информировать того, кому дарит карту. Условие об обязательной трате всей суммы за одну покупку - также наша внутренняя политика. Мы на рынке уже 19 лет», - заявила представительница бренда.

Она также пояснила, что карта была активирована при продаже 25 декабря 2024 года, соответственно, её срок истек 25 декабря 2025 года. «Может быть, тот, кто подарил этот купон, держал его у себя дома определенное время, а потом, спустя год, подарил», - предположила представитель компании.

Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы не только нашей читательницы, но и широкого круга потребителей, мы решили прояснить правовую сторону ситуации.

За разъяснениями редакция обратилась в Союз потребителей Азербайджана.

На наши вопросы ответил председатель Союза Эюб Гусейнов.

По словам Э.Гусейнова, эта аномальная практика, впервые запущенная в парфюмерных магазинах сетью IDEAL, продолжается уже долгие годы - почти восемь лет. В свое время мы получали подобные жалобы и обращались в государственные органы; выяснилось, что о выпуске этих карт государству ничего не известно. По сути, они создают аналог азербайджанского маната, наделяя эти карты функцией оплаты товаров, иными словами - способствуют инфляции маната.

«Ситуация длится годами: часть денег на картах сгорает из-за истечения срока действия, другие теряются или приходят в негодность. Таким образом они залезают в карман потребителя. Существует множество способов обмана покупателей, и эта схема, начатая компанией IDEAL, распространилась и на другие парфюмерные сети. В целом, в государственных органах нет информации о выпуске таких карт. Подобная деятельность должна регистрироваться в соответствующих госорганах, а не вестись по принципу «как хочу, так и делаю»», - отметил председатель Союза потребителей.

Как указал Эюб Гусейнов, существует множество способов обмана, и один из них - использование этих карт. Как я уже отметил, в большинстве случаев срок действия карты истекает, и такие жалобы поступают к нам. Если потребитель направит нам официальное обращение, мы постараемся безвозмездно защитить его права. К большому сожалению, такие случаи имеют место, и через ваш сайт я направляю призыв к государственным органам: этому должен быть положен конец.

О юридической стороне вопроса нам рассказал адвокат Юсиф Аллахвердиев.

Как отметил Ю. Аллахвердиев, согласно статье 599 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, если договором купли-продажи предусмотрена предварительная оплата, покупатель обязан внести её в установленный сторонами срок. В случаях, когда период внесения платежа не определен, применяются положения статьи 427 об исполнении обязательств в разумные сроки. Продавец, принявший оплату, должен предоставить товар вовремя, а при нарушении данного условия у покупателя возникают два законных права: требовать передачи оплаченной вещи либо возврата всей суммы.

Как сообщил адвокат, если компания получила средства, например, за номинальную карту, она обязана либо выдать товар, либо вернуть деньги. Заявления о том, что срок действия оплаты якобы истек, неправомерны, так как организация не может удерживать финансы, не исполнив свою часть встречного обязательства.

По его словам, в этой связи установленное продавцом в качестве стандартного условия «годичное ограничение срока действия карты», по истечении которого использование средств становится невозможным, фактически создает условие для одностороннего отказа от договора и лишает покупателя права требовать возмещения убытков. Поскольку подобные условия предоставляют продавцу необоснованное преимущество, они должны признаваться недействительными.

«Одновременно с этим, согласно статье 420.2 Гражданского кодекса, стандартное условие договора является недействительным, если оно противоречит принципам доверия и добросовестности и является обременительным для другой стороны. Подарочная карта не является самостоятельным имуществом, а служит лишь инструментом, подтверждающим внесение предварительной оплаты (аванса). В связи с этим установление продавцом без каких-либо правовых оснований срока использования данных средств и отказ от исполнения обязательства по истечении этого срока, равно как и отказ от возврата суммы, противоречат принципу добросовестности и не могут считаться имеющими юридическую силу», - подытожил адвокат.

Послесловие

Подарки должны приносить радость, но иногда они превращаются в настоящий квест с непредсказуемым финалом. История, конечно же, очень интересная, так как все мы, наверное, хотя бы раз получали или же покупали подобные карточки у разных компаний, но будем надеяться, что такого рода ситуации больше не будут повторяться. Хочется верить, что эта история заставит компании пересмотреть свои правила, сделав их более прозрачными и клиентоориентированными. Ведь главное предназначение подарочной карты - осчастливить адресата, а не заставить его играть на нервных струнах в попытке получить свой же подарок...