Эстония готова обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив - глава МИД

Власти Эстонии готовы обсуждать с США отправку военнослужащих республики для участия в возможной военной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Президент Соединенных Штатов заявил, что ожидает поддержки от союзников по НАТО, но ее предоставление не происходит абстрактно. Позиция Эстонии такова: если Соединенные Штаты поднимут эту тему, например в НАТО или на двусторонней основе, то мы определенно готовы обсуждать эти вопросы», - приводит слова главы ведомства портал национального гостелерадио ERR.

Цахкна отметил, что в первую очередь необходимо прояснить, какая именно помощь и поддержка требуется Вашингтону и какова будет цель операции. «Если мы говорим о военной помощи, должны быть очень четкие планы. На данный момент можно сказать, что европейская сторона не осведомлена о стратегических целях Соединенных Штатов. Честно говоря, мы не были в курсе и тогда, когда эта война началась, так что в этом смысле остается много вопросов», - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива.

2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

Источник: ТАСС

