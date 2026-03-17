ЕС пока не рассматривает Совет мира как легитимную организацию

First News Media16:05 - Сегодня
ЕС пока не рассматривает Совет мира как легитимную организацию

Евросоюз пока не считает Совет мира, созданный по инициативе США для управления сектором Газа, легитимным органом.

Об этом заявила еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица, которая представляла ЕС на заседании организации в Вашингтоне 19 февраля.

«Приглашение на заседание Совета мира получила председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, и я представляла ее на этом заседании. Это не означает, что мы легитимизировали этот совет. Мы присутствовали там, просто наблюдая за происходящим», - заявила еврокомиссар в интервью телеканалу Euronews. Она отметила, что взглядам ЕС не соответствует ряд вопросов, касающихся, в частности, регламента Совета мира и сферы его деятельности. По ее словам, на заседании в феврале ЕС «присутствовали из вежливости».

Еврокомиссар также усомнилась в том, что организация заслуживает доверия. «Трудно сказать, заслуживает ли он (Совет мира -ред.) доверия или нет», - сказала она в ответ на соответствующий вопрос. «На тот момент речь шла о восстановлении Газы, и я думаю, что независимо от ситуации, развивающейся на Ближнем Востоке, мы не должны забывать о Газе», - указала Шуица, отметив, что ситуация в анклаве «остается критической и даже хуже». При этом член ЕК не исключила дальнейшего участия Евросоюза в заседаниях Совета мира. Соответствующее решение, с ее слов, будет приниматься отдельно «в каждом конкретном случае».

В феврале представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК не поддерживает идеи США о возможной глобальной роли «Совета мира», поэтому ограничит свое участие в нем вопросами сектора Газа.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Источник: ТАСС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28