Еврокомиссия намерена снять на саммите ЕС вето Венгрии на выделение €90 млрд для Киева

Еврокомиссия подтвердила свои планы снять на саммите ЕС 19-20 марта вето Венгрии на финансирование Киева в €90 млрд на 2026-2027 годы.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«У нас пока нет новостей по 20-му пакету санкций, но мы привержены его принятию. Что касается финансирования Киева, переговоры продолжаются, и мы надеемся, что мы сможем добиться прогресса в этих дискуссиях очень скоро, мы надеемся, что уже накануне саммита ЕС», - заявила она.

Оба решения блокируют Венгрия и Словакия, которые требуют для отмены своего вето восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Транзит был прерван Украиной 27 января.