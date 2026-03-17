Перед станцией метро «Низами» обеспечена безопасность велосипедистов - ВИДЕО

В Ясамальском районе столицы ещё на четырёх перекрёстках светофоры оснащены секциями для велосипедистов.

В рамках работ по развитию микромобильности такие секции установлены и введены в эксплуатацию на пересечениях улицы Джафара Джаббарлы с улицами Бясти Багировой, Али бека Гусейнзаде и Салатын Аскеровой, а также на пересечении улиц Шихали Гурбанова и Шамиля Азизбекова, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Всего установлено 8 велосипедных секций - секции нового поколения, оснащённые LED-подсветкой, позволяют велосипедистам и пользователям малых электрических транспортных средств передвигаться по дорогам более безопасно.