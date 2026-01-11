 В Индонезии обнаружены следы неизвестных гоминидов и древних людей | 1news.az | Новости
В Индонезии обнаружены следы неизвестных гоминидов и древних людей

First News Media09:30 - Сегодня
Международная группа учёных под руководством специалистов Университета Гриффита (Австралия) завершила десятилетние раскопки в пещере Леанг Булу Бетту на юге индонезийского острова Сулавеси.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Раскопки достигли глубины восьми метров, что позволило изучить археологические слои возрастом около 200 тысяч лет. На отметке, соответствующей периоду 40 тысяч лет назад, учёные зафиксировали резкое изменение характера находок.

В более древних слоях обнаружены примитивные каменные орудия, изготовленные методом откалывания фрагментов от речных булыжников. Там же найдены кости обезьян, что указывает на развитые охотничьи навыки обитателей пещеры. Принадлежность этих гоминидов пока не установлена из-за отсутствия ископаемых останков. По версии исследователей, это могли быть представители вида Homo erectus.

Гоминиды населяли остров на протяжении миллиона лет до прихода современных людей.

Слои моложе 40 тысяч лет содержат артефакты, характерные для Homo sapiens: украшения, изображения на каменных плитах, технологически более сложные орудия. Изменился и состав костных останков животных.

Исследователи намерены продолжить раскопки, поскольку под изученными слоями могут находиться более древние отложения.

Источник: New Atlas

