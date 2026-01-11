Полиция в Азербайджане изъяла из незаконного оборота 9 кг наркотиков

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе Пресс-службы МВД, в ходе операции были задержаны 37-летний Балага Нуриев и ранее судимый 49-летний Мехеррем Мамедов.

У указанных лиц было обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Проводится расследование.

Источник: Report