С надеждой - в будущее. Что принес нам очередной чемпионат страны по борьбе?

В Бакинском дворце спорта подошли к концу соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по борьбе.

Как обычно, за медали боролись представители вольного и греко-римского стиля. Каждый год данное соревнование отвечает на многие вопросы. Одной из основных целей тут является, конечно же, формирование национальной сборной. Естественно, в таких турнирах многое ожидается от основных представителей сборной, но, именно тут появляется прекрасная возможность заявить о себе и у других борцов, ранее особо звезд с неба не хватавших.

ТАЛЕХ МАМЕДОВ

БОРЕЦ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

«Бывают спортсмены, хорошо проявляют себя в ходе подготовки, но не показывают высокие результаты на самом турнире. Бывает и наоборот, когда борец сначала не самым лучшим образом демонстрирует свои силы, но потом выстреливает хорошим выступлением на арене. На таких чемпионатах бывают случаи, когда титулованный борец уступает молодому сопернику. Все это видят тренеры».

К сожалению, были и травмы, которые не позволили нам увидеть в деле семи борцов, вызывающихся в национальную команду. Это - Садыг Мустафазаде, Хетаг Карсанов, Эльданиз Азизли, Нихад Мамедли, Хасрат Джафаров, Ульви Ганизаде и Руслан Нуруллаев. Из списка имен видно, что больше тут пострадал греко-римский стиль. С одной стороны, всех огорчало отсутствие четырехкратного чемпиона мира, лидера мирового рейтинга, обладателя награды «лучший спортсмен года» и других боевитый спортсменов, однако, тут есть и другая сторона. Связана она с тем, что у других борцов данных весовых категорий появлялся хороший шанс побороться за «золото». В итоге, первые места в греко-римском стиле заняли Эльмир Алиев (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Фераим Мустафаев(72 кг), Сянан Сулейманов (77 кг), Тунджай Везирзаде (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

СЯНАН СУЛЕЙМАНОВ

БОРЕЦ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

«Я хорошо подготовился к национальному чемпионату, прошел сборы в конце 2025 года. В нашей весовой категории (77 кг) существует большая конкуренция. Причем, не только в Азербайджане, но и в других странах мира. У нас в стране много молодых хороших спортсменов. Если каждый будет работать над собой, то сможет добиться больших результатов».

ИСЛАМ АББАСОВ

БОРЕЦ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

«Этот чемпионат определяет состав сборной, которая выступит на чемпионатах мира и Европы. Поэтому, тут участвуют все борцы. Я выиграл четыре схватки, в полуфинале мой соперник был молодым, а в финале опытным. В финальных поединках бывает трудно, приходится осторожничать, стараться не допускать ошибок».

Любопытно было наблюдать финальную схватку в категории 97 кг, где за золотую медаль боролись родные братья Мурад и Мухаммад Ахмедиевы. Победу одержал, как и ожидалось Мурад, более именитый борец, завоевавший «бронзу» на чемпионате мира 2025 года в Загребе. Из неожиданностей тут следует отметить «бронзу» чемпиона Европы 2024 года, участника летней олимпиады в Париже Мурада Мамедова, выступавшего в категории 60 кг. Лучшим тут стал молодой Айхан Джавадов, по итогам соревнований, получивший специальный приз от Федерации борьбы Азербайджана как лучший молодой спортсмен греко-римского стиля. Незадолго до старта турнира стало известно об уходе главного тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александра Тараканова. Этот специалист внес большой вклад в развитие борьбы в стране, теперь же, остается ждать имени нового наставника. Прошедший чемпионат показал, что у будущего тренера есть хороший, способный на многое боевой состав.

Не слабее выглядел и чемпионат по вольной борьбе. Тут победы одержали Ислам Базарганов (57 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Кянан Хейбатов (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Джебраил Гаджиев (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг). Интересным выдался финал в весе 97 кг, где бронзовый призер игр в Париже Магомедхан Магомедов оказался сильнее опытного Османа Нурмагомедова, став двукратным чемпионом страны.

МАГОМЕДХАН МАГОМЕДОВ

БОРЕЦ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

«В финале мне противостоял хороший спортсмен, ведь он - призер чемпионатов мира и Европы. В скором времени конкуренция тут будет еще сильнее. Моя главная цель – только золотые медали. На чемпионате Европы я уже побеждал, но золотых медалей чемпионата мира и олимпиады у меня пока нет».

Не сумел выиграть «золото» чемпионата страны другой бронзовый призер Олимпиады – Георгий Мешвилдишвили. В финале в весе 125 кг он уступил бронзовому призеру чемпионата мира U-20 Юсифу Дурсунову. Специальный приз лучшего молодого борца вольного стиля от федерации получил Нураддин Новрузов (61 кг).

Хороший опыт на этих соревнованиях приобрел и судейский корпус. Были привлечены к турниру и иностранные арбитры в количестве 6 человек. Сам турнир очень понравился болельщикам своей атмосферой и интерактивом. Этот год очень важен с точки зрения международного статуса. Много турниров ждет юниоров, а среди взрослых два крупных старта – чемпионаты мира и Европы. Европейский чемпионат состоится 20-26 апреля в Тиране, а мировой – в сентябре в Манаме (Бахрейн). Он начнется пятого и завершится 13 числа. Нам лишь остается пожелать удачи азербайджанским спортсменам в этом непростом борцовском ремесле.

Эмин Ахмедов