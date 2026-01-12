В парламенте Ирана заявили о готовности преподать Трампу «незабываемый урок»

Иран готов преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.

Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Тегеране на проправительственной манифестации против действий участников беспорядков.

«Мы слышали, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок», - обратился Галибаф к американскому лидеру.

Источник: Tasnim