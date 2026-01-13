 Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media14:27 - Сегодня
13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе по благоустройству и запланированных инфраструктурных проектах.

Село Хейвалы расположено в одноименном административно-территориальном округе Агдеринского района, у подножия Карабахского хребта. До оккупации основным занятием местного населения было зерноводство, табаководство и животноводство, в селе функционировали такие социальные объекты, как школа, клуб и почта. Село было освобождено от оккупации в результате антитеррористической операции, проведенной в 2023 году.

Из 126 частных домов в Хейвалы 45 уже полностью восстановлены и готовы принять жителей. В течение года планируется восстановить еще 50 домов. Созданы все необходимые условия для размещения уже вернувшихся в родной край 19 семей (74 человека).

В рамках реконструкции села были проведены широкомасштабные работы по восстановлению социальной инфраструктуры. Так, восстановлены два трансформатора, линии электропередачи и газопровод, проложены новые линии связи. Для обеспечения жителей питьевой водой установлен резервуар на 60 кубометров и начались работы по строительству водопроводной сети. Кроме того, капитально отремонтированы 4,5 километра внутрисельских дорог и заложен новый парк отдыха.

Затем Президент Ильхам Алиев посетил семью жителя села Сарвана Аббасова, ознакомился с условиями, созданными в новом доме.

