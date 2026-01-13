Какой будет погода 14 января?

14 января в Баку ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки. В некоторых районах они примут интенсивный характер, местами возможен дождь с переходом в мокрый снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха и ночью, и днем составит 1–4° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80–85%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки в виде мокрого снега, а в горных и предгорных районах — снега. Местами осадки будут интенсивными. В некоторых регионах возможен туман.

Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 5–9° тепла. В горах ночью 3–8° мороза, днем 0–3° мороза.