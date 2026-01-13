Состоялось общественное обсуждение на тему «Роль гражданского общества в мирном процессе» - ФОТО

13 января 2026 года было организовано общественное обсуждение на тему «Роль гражданского общества в мирном процессе».

Как сообщает 1news.az, целью обсуждения стало представление общественности результатов диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении, проведённого в рамках инициативы «Мост мира», открытое обсуждение текущей ситуации, а также выработка практических предложений по формированию устойчивого мира.

В ходе мероприятия обсуждались пути более системного вовлечения институтов гражданского общества в мирную повестку, механизмы общественной коммуникации и укрепления доверия, а также возможности сотрудничества между экспертными кругами, НПО и средствами массовой информации.

Председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли отметил, что Президент Ильхам Алиев выступает не только как лидер, одержавший победу, но и как лидер, управляющий мирным процессом:

«После договорённостей, достигнутых в США, были предприняты важные шаги по формированию мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Как гражданское общество, мы смогли наладить прямой диалог. 21–22 октября азербайджанская делегация посетила Армению, а 21–22 ноября армянская делегация побывала в Азербайджане. Встречи прошли без участия третьих сторон и при поддержке руководства обеих стран. Основной целью было формирование предложений для устойчивого мира и укрепление взаимного доверия».

Директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов подчеркнул, что в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ключевую роль играют доверие и участие гражданского общества:

«Если действующая власть в Армении одержит победу на парламентских выборах, это может способствовать институционализации участия гражданского общества в мирном процессе. Наше главное достижение сегодня заключается в том, что общение между сторонами уже сформировано на уровне гражданских обществ, а диалог превратился из эпизодической инициативы в устойчивый механизм».

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова заявила, что роль медиа в установлении мира в регионе чрезвычайно велика:

«Мы должны уделять особое внимание обсуждениям и комментариям в медиапространстве. Мы внимательно следим за процессами в армянских СМИ и считаем, что, не забывая прошлое, необходимо предпринимать шаги, направленные на мир».

Руководитель центра «Женщина: мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана Диляра Эфендиева отметила, что мир не достигается лишь подписанием политических документов:

«Мы поддерживаем мирную политику государства. Вместе с тем считаем, что роль гражданского общества носит жизненно важный характер. Оно выступает важным посредником в диалоге, формировании взаимопонимания и доверия, а также вносит вклад в устойчивость мира через инициативность и социальную поддержку».

Соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова Русиф Гусейнов отметил значимую роль диаспор в достижении мира между Азербайджаном и Арменией:

«Посредством продвижения культуры и исторических ценностей диаспоры укрепляют взаимопонимание, поддерживают мирные инициативы на международном уровне. Они также могут способствовать формированию атмосферы диалога и доверия».

Ведущий советник Центра анализа международных отношений Фуад Абдуллаев подчеркнул, что меры по укреплению доверия важны, но сами по себе недостаточны для подписания мирного соглашения:

«Два народа десятилетиями жили в условиях конфликта, люди потеряли близких, города и сёла были разрушены. Восстановление полного доверия и социальной гармонии — это долгосрочный процесс. Мир должен формироваться не только на бумаге, но и в общественном сознании, через диалог и взаимную эмпатию. Взаимные визиты, совместные мероприятия и обмен информацией не гарантируют мир напрямую, но создают среду, способствующую его укреплению».

В обсуждении приняли участие представители институтов гражданского общества, общественные деятели, эксперты по вопросам мира и урегулирования конфликтов, а также представители СМИ. Были даны ответы на вопросы участников, прозвучали различные предложения и инициативы.

