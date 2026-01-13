 Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас — плати потом» | 1news.az | Новости
Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас — плати потом»

16:22 - Сегодня
Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас — плати потом»

Банк ABB запустил новую услугу «Купи сейчас — плати потом», представляющую собой новый формат обслуживания, который создаёт возможность для совершения покупок товаров с использованием кредитования непосредственно в магазинах-партнёрах Банка ABB по программе «Купи сейчас — плати потом».

Например, клиент, желающий приобрести электронную технику с использованием услуги «Купи сейчас — плати потом», сообщает об этом сотруднику магазина. Продавец через предоставленный Банком кабинет перенаправляет клиента в мобильное приложение ABB Mobile. В приложении клиент вводит данные, необходимые для использования услуги «Купи сейчас — плати потом». После подписания документов через систему SİMA в приложении подтверждается сумма стоимости товара, и процесс покупки завершается.

Для погашения суммы клиент может выбрать двухнедельный или ежемесячный график платежей, что позволяет оплачивать покупку по частям.

Таким образом, воспользовавшись услугой «Купи сейчас — плати потом» от Банка ABB, клиент получает возможность приобрести необходимый товар сейчас, а оплатить его позже — поэтапно и удобно.

Условия:

• Сумма: 100–5000 AZN

• Срок: до 24 месяцев

• Без поручителя и залога

• Годовая процентная ставка: отсутствует для клиента

• ФГПС (Фактическая годовая процентная ставка по кредиту): мин. 0% – макс. 20,72%

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на корпоративных страницах Банка ABB в социальных сетях.

На правах рекламы

