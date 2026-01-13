В Баку задержан наркокурьер с 22 кг марихуаны - ВИДЕО

В ходе операции, проведенной в Сабунчинском районе Баку, было обнаружено и изъято 22 килограмма наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий был задержан 27-летний Илькин Гусейнов. При нем было обнаружено 22 килограмма 180 граммов марихуаны, обогащенной вредными добавками.

Следствие установило, что И.Гусейнов вступил в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. Задержанный приобрел наркотики и планировал разместить их в заранее определенных точках для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Илькина Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.