На этих автобусных маршрутах повышается стоимость проезда

С 17 января проезд на экспресс-маршрутах №594 и №595 по направлению Баку-Сумгайыт увеличится на 10 гяпиков и составит 90 гяпиков.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу AYNA.

Маршруты №594 и №595 теперь будут функционировать как альтернатива основным регулярным линиям - при их запуске альтернатив в этом направлении было мало.

В настоящее время потребности между двумя городами в основном обеспечивают недавно созданный маршрут №500 и продлённый маршрут №503. Тарифы на этих маршрутах не изменяются и остаются на уровне 80 гяпиков. На данных линиях эксплуатируются всего 41 современный автобус BMC с экологически чистым двигателем CNG.

Отметим, что тарифы на экспресс-маршрутах всегда устанавливаются выше, чем на обычных регулярных линиях - напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и №595 курсируют современные автобусы марки «Neoplan».