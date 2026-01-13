В Гёйчае задержан подозреваемый в разбое, изъято около 5 кг марихуаны - ВИДЕО

В Гёйчайском районе зарегистрирован факт разбойного нападения - неизвестный, замаскировавшись, в ночное время проник в квартиру и, угрожая хозяину дома холодным оружием, потребовал указать место, где хранятся деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее неоднократно судимый 38-летний Фарид Гарибов, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

При осмотре его места жительства также было обнаружено около 5 килограммов наркотического средства - марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обвиняемого по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.