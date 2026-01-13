Иран обвинил Израиль и США в отправке террористов ИГ для участия в погромах в стране

Израиль и США направили в Иран боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые в ходе массовых беспорядков убивали сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

«США и сионистский режим (имеется в виду Израиль – ред.), чтобы компенсировать свое поражение в 12-дневной священной оборонительной войне, натравили террористов из ИГ на наш великий народ, и эти наймиты, которые хуже диких зверей, убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС