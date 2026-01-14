Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает строительство железнодорожной линии в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили в АЖД, вдоль железной дороги протяженностью 194,1 километра дороги запланирована реконструкция 10 станций и строительство 814 инженерных сооружений, в том числе 29 мостов, 4 тоннелей и 12 галерей.

Эта железнодорожная линия соединится с Зангезурским коридором и обеспечит прямое сухопутное сообщение основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а также доступ к турецкому и европейскому рынкам как важный сегмент Среднего коридора и коридора «Север-Юг».