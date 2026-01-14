Что происходит с вирусами в Азербайджане прямо сейчас? Анализ 1news.az

Начиная с конца 2025 года и по сей день в обществе всё чаще обсуждают распространяющееся вирусное заболевание.

Многие отмечают, что болеют коллеги, родственники и знакомые, из-за чего в социальных сетях и мессенджерах появляется всё больше тревожных сообщений.

У заболевших нередко несколько дней держится высокая температура, наблюдаются ломота в теле, слабость и общее недомогание. На этом фоне людей волнуют два ключевых вопроса: идёт ли речь о возвращении коронавируса или миру угрожает новая пандемическая инфекция.

Для прояснения ситуации редакция 1news.az обратилась в Министерство здравоохранения Азербайджана.

На наши вопросы ответил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По словам специалиста, для гриппа и других острых респираторных инфекций характерна сезонность. Так, ежегодно в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости. К сезонным факторам, способствующим распространению вирусов, относятся снижение температуры воздуха, сухость погоды, естественное ослабление иммунитета человека, сокращение светового дня и синтеза витамина D, уменьшение поступления витаминов с пищей и ряд других причин.

«На данный момент чаще всего встречается сезонный грипп типа А. Сейчас мы переживаем пик его распространения, который продлится до февраля включительно. Ближе к весне прогнозируется традиционное снижение случаев заражения. Кроме того, схожую клиническую картину дают и различные другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)», - отметил Т.Эйвазов.

Как подчеркнул эксперт, нет доказательств того, что наблюдаемый сейчас грипп типа А протекает тяжелее, чем вирусы гриппа прошлых лет. Однако стоит учитывать, что у людей из групп риска инфекция обычно протекает в более тяжелой форме и с осложнениями.

«Дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями входят в группу риска тяжелого течения болезни. По сравнению с другими ОРВИ, грипп представляет для них особую опасность. Постоянная мутация вирусов гриппа - это естественный процесс, в результате которого они могут частично «обходить» приобретенный иммунитет. Тем не менее, нынешние мутации не являются фундаментальными и не приводят к появлению принципиально новых штаммов», - пояснил Тайяр Эйвазов.

Он также отметил, что зимой ряд вирусов может сопровождаться желудочно-кишечными симптомами. К ним можно отнести грипп у детей, аденовирусную инфекцию, а также ротавирусы. При всех этих инфекциях люди из групп риска должны немедленно обращаться к врачу. Для лиц с нормальным иммунитетом сигналом к обращению за медицинской помощью является сохранение высокой температуры более трех дней. Дети, заразившиеся ротавирусной инфекцией, должны получить консультацию врача незамедлительно.

Для получения дополнительной экспертной оценки и комментария с точки зрения клинической практики мы также обратилась к врачу-инфекционисту Полине Алиевой.

По её словам, в последние месяцы в странах с умеренным климатом, включая Азербайджан, наблюдается ожидаемый сезонный рост респираторных инфекций. Осенне-зимний период традиционно характеризуется повышенной активностью вирусных и бактериальных возбудителей, однако эпидемиологическая ситуация остаётся под контролем.

«Согласно данным официального эпиднадзора и лабораторных исследований, эпидемиологическая ситуация по гриппу в Азербайджане в целом стабильна. Регистрируемые случаи носят единичный характер и не свидетельствуют о вспышке эпидемии. Вместе с тем фиксируется циркуляция вирусов гриппа, и в январе–феврале возможен сезонный подъём заболеваемости, особенно среди детей. Эпидемиологические службы продолжают лабораторный мониторинг и усиливают профилактические меры, включая вакцинацию и соблюдение санитарно-гигиенических норм», - сообщила П.Алиева.

Она подчеркнула, что вакцинация против сезонного гриппа остаётся одним из наиболее эффективных способов профилактики и особенно рекомендована пожилым людям, детям, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями.

Кроме того, врач обратила внимание на микоплазменную пневмонию. По её словам, возбудитель микоплазменной пневмонии является атипичной бактерией, вызывающей воспаление дыхательных путей. Заболевание часто развивается постепенно и может напоминать вирусную инфекцию - с длительным кашлем, слабостью и субфебрильной температурой. В отличие от многих ОРВИ, микоплазменная пневмония не проходит самостоятельно и требует специфического лечения.

Полина Алиева особо подчеркнула, что антибактериальная терапия при микоплазменной инфекции эффективна, однако назначаться она должна исключительно врачом. Самолечение, приём антибиотиков без назначения специалиста или преждевременное прекращение курса терапии приводят к осложнениям и формированию устойчивости микроорганизмов.

«Противовирусные препараты не действуют на бактериальные инфекции, а антибиотики - на вирусы. Поэтому выбор терапии возможен только после точной лабораторной диагностики. Симптомы респираторных заболеваний часто схожи, независимо от того, вызваны они вирусами, бактериями или микоплазмой. Самолечение недопустимо и может существенно ухудшить течение болезни», - добавила она.

Подводя итог, Полина Алиева отметила, что сезонные респираторные инфекции, включая грипп и микоплазменную пневмонию, подвержены циклическим колебаниям активности. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остаётся стабильной и не указывает на масштабную вспышку. Своевременное обращение к врачу, лабораторная диагностика и строгое соблюдение назначенного лечения остаются наиболее эффективными способами защиты здоровья.