На трассе Баку-Сумгайыт столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

На трассе Баку - Сумгайыт произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящем через город Хырдалан.

Согласно информации, в результате столкновения пяти автомобилей различных марок транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб. Сообщается, что в ходе аварии пострадали люди.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.