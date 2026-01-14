СМИ узнали, во сколько США может обойтись покупка Гренландии

Соединенные Штаты могут заплатить $700 млрд за покупку Гренландии, если президенту Дональду Трампу удастся достичь соответствующей сделки.

Об этом сообщил телеканал NBC.

Со ссылкой на свои источники, знакомые с соответствующим планированием в администрации американского лидера, телеканал указал, что к оценке покупки Гренландии были привлечены "ученые специалисты и бывшие американские чиновники". Они же отметили, что покупка этого острова нужна США, чтобы создать "стратегический буфер в Арктике против главных противников Америки".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

