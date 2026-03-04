В Азербайджане 9 марта пройдут выпускные экзамены для 11-х классов
9 марта в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся 11-х классов.
Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Экзамены состоятся в ряде городов и районов страны, включая Баку, Сумгайыт и Гянджу. Начало - в 11:00, допуск в экзаменационные здания завершится в 10:45.
Всего в экзаменах планируется участие 58 138 школьников, в том числе 52 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные условия.
Для проведения экзаменов задействованы 236 зданий и более 4 300 аудиторий, обеспечены необходимые меры безопасности, добавили в Центре.
