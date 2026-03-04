Иран повредил системы связи на семи военных объектах США на Ближнем Востоке

Иран за первые три дня боевых действий повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи военных объектах США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные.

Газета провела анализ спутниковых снимков и видеозаписей, которые подтверждают повреждения, нанесенные иранскими военными с 28 февраля по 2 марта. Издание пишет, что на кадрах видны повреждения использовавшихся для обнаружения баллистических ракет радиолокационных систем, а также спутниковых антенн связи и их защитных кожухов. Газета предположила, что своими ударами Иран стремился нарушить коммуникацию между американскими войсками так же, как он делал это во время эскалации в июне прошлого года.

Согласно анализу, удары Ирана предположительно повредили оборудование на военных объектах США в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также на крупнейшей на Ближнем Востоке американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Пресс-служба Центрального командования ВС США отказалась комментировать сведения газеты.