Пашинян и Кобахидзе обсудили повестку армяно–грузинских отношений

В рамках рабочего визита в Грузию у премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась беседа с его грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

Как передает “Арменпресс” со ссылкой на аппарат Пашиняна, они обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки армяно–грузинских стратегических отношений.

Было подчеркнуто последовательное развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто проведение 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое состоится сегодня.

Стороны выразили уверенность, что оно придаст новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях. Премьер-министры также обменялись мнениями по ряду вопросов регионального значения. Была подчеркнута важность продолжения шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе.