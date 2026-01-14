Трамп считает, что НАТО должна помочь США заполучить Гренландию

Соединенным Штатам нужна Гренландия в целях национальной безопасности, написал президент США в социальной сети Truth Social.

«Она (Гренландия – ред.) жизненно важна для «Золотого купола» (система ПВО – ред.), который мы строим. НАТО должна возглавить процесс получения нами этой территории. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ МЫ, ЭТО СДЕЛАЮТ РОССИЯ ИЛИ КИТАЙ, И ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ! В военном отношении, без огромной мощи Соединенных Штатов, большую часть которой я создал во время своего первого срока и которую сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или фактором сдерживания — и близко нет! Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной организацией, если Гренландия окажется в руках СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ», - подчеркнул американский лидер, добавив, что «любой другой вариант неприемлем».