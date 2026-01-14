Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Дании, призвав страну немедленно покинуть Гренландию.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях, обратившись к НАТО.

«НАТО: Скажите Дании, чтобы они убирались отсюда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать!» -написал Трамп.

К публикации он прикрепил ссылку на новость о том, что в прошлом году датская разведка предупреждала о возможных военных интересах России и Китая в отношении Гренландии и Арктики.