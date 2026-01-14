 В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки | 1news.az | Новости
В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

08:25 - Сегодня
На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

Об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Текущая дорожная обстановка:

  1. Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";

  2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

  3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

  4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

  5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

  6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музеффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

  7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

  8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

  9. Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

  10. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

  11. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

  12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

  13. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

  14. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

  15. Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.

