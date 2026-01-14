В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

Об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Текущая дорожная обстановка:

Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";

Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музеффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;