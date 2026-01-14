В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки
На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.
Об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Текущая дорожная обстановка:
Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";
Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музеффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.