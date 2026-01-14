Автодороги Азербайджана очищаются от снега в усиленном режиме

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в связи с наблюдаемыми на территории страны снежными и морозными погодными условиями принимает необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на ГААДА, продолжаются работы по очистке проезжей части от снега на автомобильных дорогах Гах–Закатала, Шеки–Гах, Гах–Илису, а также на подъездной дороге к городу Гах.

Кроме того, ведутся работы по очистке снега на автомобильной дороге Габала–Лаза.

На автомобильной дороге Баку–Шамахы–Евлах, а также на местных автомобильных дорогах в регионе зафиксировано образование гололеда на мостах. Агентством принимаются меры по устранению обледенения на мостах, обеспечиваются безопасность и бесперебойность движения.

На автомобильных дорогах Губа–Гусар и Гусар–Шахдаг продолжаются работы по очистке проезжей части от снега и проведению противогололедных мероприятий. На указанных дорогах обеспечено безопасное и бесперебойное движение.