Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) предупредило участников дорожного движения об изменении погодных условий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что в настоящее время в ряде регионов страны, особенно на Абшеронском полуострове, наблюдается сильный, местами порывистый ветер, а также осадки различной интенсивности. Текущие погодные условия серьезно влияют на безопасность дорожного движения и создают дополнительные риски.

В связи с этим дорожная полиция призывает всех участников движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила:

соблюдать безопасный скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям;

выдерживать дистанцию до впереди идущего транспорта и соблюдать боковой интервал;

быть осторожными при маневрировании, особенно в условиях сильного ветра и на скользких участках дороги;

правильно использовать осветительные приборы.

«В такую погоду пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Мы требуем от водителей особой бдительности вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и жилых массивов. Недопустимо и опасно разбрызгивать воду на пешеходов при проезде через скопившиеся на дороге лужи», - подчеркнули в ведомстве.

Дорожная полиция призывает всех участников движения к взаимному уважению, ответственности и осторожности. Соблюдение правил и бдительность - ключевые факторы в предотвращении ДТП в сложных метеоусловиях.