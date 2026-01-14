На Ясамале бригада скорой помощи приняла роды у женщины прямо дома - ВИДЕО

В Ясамальском районе столицы бригада скорой помощи успешно приняла роды у женщины прямо дома.

По вызову на адрес прибыла бригада скорой помощи, под наблюдением которой прошли роды женщины (1991 г.р.), находившейся на 40-й неделе беременности (пятые роды), сообщает 1news.az со ссылкой на Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Начальная стадия родов произошла непосредственно по месту жительства, после чего процесс под контролем медиков продолжился в автомобиле скорой помощи.

После того как бригада оказала матери и новорождённому мальчику необходимую первую медицинскую помощь, их доставили в соответствующее медицинское учреждение.

Вес новорождённого - 3 кг 300 г, рост - 51 см; состояние матери и ребёнка оценивается как удовлетворительное.