Пашинян просит РФ принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Армения просит партнеров из России принять решение по части осуществления восстановительных работ на участках железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции.

Об этом на брифинге в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, этот вопрос обсуждался. Я также обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], также была возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с зампредседателя правительства РФ. Мы ожидаем реакции наших партнеров из Российской Федерации", - сказал армянский премьер на вопрос, обсуждались ли с Россией сроки восстановления железной дороги к границам с Азербайджаном и Турцией.

Говоря о сроках осуществления восстановительных работ на железнодорожных путях, Пашинян отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), надлежащий срок - в ближайшее время. "Надлежащий срок - сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу", - сказал армянский премьер.

Источник: ТАСС