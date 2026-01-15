 Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева

First News Intelligence Unit18:35 - Сегодня
Я считаю, что сегодняшний день является очень знаменательным событием для всех нас, особенно для жителей Исламабада и всего народа Пакистана, которые собрались здесь, чтобы принять участие в открытии этого грандиозного центра.

Создание ASAN xidmət было бы невозможно без большой поддержки Президента Азербайджанской Республики, моего очень дорогого брата Ильхама Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

«В прошлом году, во время моего официального визита в братскую страну, мы посетили в Баку центр ASAN xidmət. Этот центр был поистине феноменальным, он предоставил чрезвычайно эффективный и образцовый опыт. После этого я обратился с просьбой создать на первом этапе аналогичный центр в Исламабаде. Сегодня мы уже здесь. Здесь также находятся руководство и делегация ASAN xidmət. Они оказали огромную поддержку. Это неоценимое сотрудничество. Вся эта технология по поручению Президента Ильхама Алиева была подарена нам Азербайджаном. Пользуясь случаем, я хочу еще раз выразить свою глубокую признательность Президенту. С сегодняшнего дня Центр приступил к работе, и, Иншаллах, мы расширим его и создадим новые центры и в других регионах Пакистана», - подчеркнул премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф.

