Погода на субботу: В Баку ожидается снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 17 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днём в некоторых местах возможна морось, а вечером — периодические осадки. К ночи в отдельных районах полуострова осадки усилятся, а в некоторых пригородных зонах возможен дождь со снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +3 °C, днём - от +4 до +7 °C. Атмосферное давление будет выше нормы - около 768 мм рт. ст., относительная влажность - 75–80 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможно усиление осадков. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −4 до +1 °C, днём от +5 до +10 °C; в горах ночью - от −5 до −10 °C, в высокогорных районах - от −15 до −20 °C, днём - от 0 до −5 °C.

